Van’da 2700 yıllık Urartulu kadının ayak izine rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İstanbul Üniversitesi adına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında Van Kalesi’nde yürütülen kazılarda bulunan eserler ve kalıntılar, Urartu Krallığı ve dönemin yaşamıyla ilgili yeni bilgilere ulaşılmasını sağlıyor. Van Kalesi kuzeyindeki höyükte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor. Höyükte bu yıl ki kazı çalışmalarında yaklaşık 2700 yıllık olduğu tahmin edilen Urartulu bir kadının sağ ayak izine rastlandı.

Konu ile ilgili İHA’ya açıklamada bulunan Doç. Dr. Erkan Konyar, “Bu yıl çalışmalarımız daha çok Van Kalesi höyüğünde sürdürüyoruz. Zira burada daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız bir Urartu mimarisi vardı. Bu yıl Urartu mimarisinin yaylım alanını belirlemek için doğu ve batı alanlardaki yayılan mimariyi birleştirmek üzere bir strateji belirledik. Burada büyük bir geniş Urartu mahallesi var daha doğrusu mahalleleri var. Aslında onu yaptığımız jeofizik çalışmalarında biliyoruz. Çünkü Urartu’nun stadel dediğimiz soyluların, kralların yaşadığı alanlar yanında aşağı kentte sivil aristokrasi veya sorunların yaşandığı konutlar var. Bugün açtığımız alanlar Urartu’nun soyluları veya stadel kısmındaki alanlara hizmet eden birimlerin bulunduğu yerler. Taş temelli kerpiç duvarlı tek katlı ve düz damlı binalar evler. İçinde ocak oluyor, tahıl depoları oluyor, sedirler oluyor. Aslında günümüzde Van’da köylerde gördüğümüz kerpiç binalardan çok farklı değiller. Bu da Van’ın geleneksel yapısının ne kadar aslında güçlü olduğunu ve devam ettiğini gösteriyor bu coğrafya ile ilgili birazcık” dedi.

“Bu yıl yaptığımız kazılarda önemli bir sürprizle karşılaştık”

Bu yıl farklı bir sürprizle karşılaştığını ifade eden Doç. Dr. Konyar, “Bu yıl yaptığımız kazılarda önemli bir sürprizle karşılaştık. Höyük dediğimiz noktalarda kazı yapmak aslında Urartu kronolojisini materyal kültürünü anlaşılması noktasında da oldukça önemli. Bir kerpiç blok üzerinde muhtemelen antropolig bir çalışma sonucu ortaya çıkacak. Muhtemelen bir bayana ait sağ ayağını ait bir iz ortaya çıkarıldı. Bu oldukça ilginç. Yaklaşık 2700 yıl öncesine ait bir Urartulu kadınının muhtemelen ayak izi defa tespit etmiş oldu. Bu bugün yapılan çalışmalarda sertleştirilir dondurularak ve laboratuvara götürülür kalıbı alınacak. O noktada kaç numara ayakkabı giydiği, anatomik yapısından tutun da aslında çok fazla veri çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gölge aslında bu türden buluntu bir ilki oluşturuyor. İlk defa bir Urartulu bireye ait bir ayak izini bulundu burada. Bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bundan sonraki çalışmalarda bu sürecin nasıl gideceğini takip edeceğiz” dedi