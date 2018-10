Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

VAN (İHA) – Van il merkezi ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.

28 Ekim'de valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri, cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim'de ise valilik devam etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, valilik makamında tebrikleri kabulünün ardından alana geçerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte askeri araç üzerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşmasına cumhuriyetin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla anarak başlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, “Ne mutlu bize ki, 95 yılın ardından geldiğimiz noktada, demokrasisi her geçen gün ileri standartlara ulaşan, milli birlik ve kardeşliğini atlattığı birçok badireye rağmen güçlü şekilde muhafaza eden ve çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefine her geçen gün daha da yaklaşan bir cumhuriyetimiz var. Ne mutlu bize ki, batan bir imparatorluğun külleri arasından, kanla irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir güç olan, hesaba katılan, sözü dinlenen bir devletimiz var. Ne mutlu bize ki, kurulduğu ilk gün olduğu gibi bugün de sadece kendi vatandaşları için değil, dünyanın her yerindeki mazlumlar, mağdurlar ve muhtaçlar için de umut olan, bu durumda olan milletlere kapılarını ve gönlünü sonuna kadar açan bir ülkemiz var. Ne mutlu bize ki; FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terörist örgütlerin ve bunların perde arkasındaki ağababalarının tüm aksi gayretlerine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda birlik ve beraberlik içerisinde haklı bir gururla ‘biz bir milletiz' diyen bir milletimiz var” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin ortak eseri olduğuna vurgu yapan Zorluoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, cumhurun yani milletin tamamının, istisnasız 81 milyonun cumhuriyetidir. 81 milyonun her bir ferdi bila istisna bu cumhuriyetin öz evladıdır ve bu memleketin eşit derecede sahibidir. Bugün ulaştığımız seviyede cumhuriyet; tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuş, yani kendi özüyle, ruhuyla, gerçek manasıyla yeniden buluşmuştur. Devlet ile millet, cumhur ile cumhuriyet bugün daha bir muhabbetle kucaklaşmış; eski acılar, kırgınlıklar, dargınlıklar, tedavi ve telafi yoluna gidilmiştir. Başta terör olmak üzere, ülkemizin istikrarına, büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına engel olmayı, milletimizin huzurunu ve güvenini bozmayı hedefleyen saldırılar devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bu saldırıların en alçakça ve en vahşice olanıydı. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP-C olsun, ister sağdan, ister soldan gelsin terörün her türlüsünü buradan lanetliyorum. Vatandaşlarımızın desteğiyle devletimizin bu hain yapıları çökerteceğini, şehirlerimizde, köylerimizde milletimizi tehdit eden bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini bir kere daha ifade ediyorum. İleriye doğru attığımız her adımda karşımıza çıkan engeller bize bir gerçeği tekrar tekrar hatırlatıyor. Şöyle geriye doğru son 5 yılımıza baktığımızda, bunu daha iyi görüyoruz. Mesela Gezi'de amaç ağaç değildi, 17-25 Aralık'ta dert hukuk değildi, çukur eylemlerinde niyet hak değildi. Suriye'de gaye adalet değildi. 15 Temmuz'da gözetilen, ülke değildi ve son ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildi. Hamdolsun milletimizde bu gerçekleri görüyor ve Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm bu suni müdahaleleri akamete uğratan feraseti her zaman gösteriyor. Bu duygularla, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizin sağlam temellerini atan herkese, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize, milletçe bir kere daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, folklor ve tekvando gösterisinin sunulduğu tören, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin ardından program, resmi geçiş töreni ile sona erdi.

Törene kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Özalp Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu salonunda devam eden törene Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, MHP İlçe Başkanı Hikmet Atilla, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak tiyatro gösterisi yapıldı. Değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören son buldu.

Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikler ise, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okunarak oratoryom sahnelendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, kurum amirleri ve öğrencilerin katıldığı program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Çatak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, eşi Hakim Hilal Merve Aydın, Hakim Meryem Gümüş, Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Aslan, Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri, ilçe halkı, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Kaymakam Türkmen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, şiirler okunarak çeşitli gösteriler yapıldı. Program, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Çaldıran ilçesinde, cumhuriyetin 95. yıldönümü Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulunda devam eden törende konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını ve milletçe bu heyecanı paylaştıklarını söyledi. Dundar, “Cumhuriyetin ilanı, ülkemizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Büyük özverilerle yürütülen bağımsızlık mücadelemizin sonunda milletin iradesini esas alan cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Böylece milletimiz kendi geleceğini ve kaderini bizzat kendisinin belirlediği bir yönetim şeklini benimsemiştir. Geçen 95 yıl içerisinde cumhuriyetimizin kazanımları, milletimiz tarafından derinlemesine özümsenmiş ve sahiplenilmiştir. Cumhuriyetin en önemli fazileti; eşitlik, adalet, hürriyet ve özgür seçimdir. Millet egemenliğine dayanan, gücünü millet iradesinden alan cumhuriyet rejiminin temel esasları, bireylerin hak ve özgürlüklerini teminat altına alması, herkese fırsat eşitliği sunulması, toplumda adalet duygusunun yerleşmesini sağlayacak bir hukuk düzenini tesis etmesidir. Bugün herkes, bu ülkenin eşit haklara sahip, asil ve özgür vatandaşlarıdır. Ayırım gözetilmeksizin herkes, cumhuriyetimizin gerçek sahibidir. Cumhuriyet aynı zamanda milletimizin çağdaş uygarlığın bir parçası olma arzusunun da bir göstergesidir. Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıkları ile bilinen şehit ve gazilerimizi ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, siz değerli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şiirler okunarak, halk oyunları gösterisi sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.