İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası” sona erdi.


Van Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlama, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; 17 - 26 Ekim 2018 tarihleri arasında Eminpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez İmam Hatip Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi, Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pakistan Türkiye Dostluk Lisesi, Özen Adalı Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası” düzenlendi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere forma, ilk üçe giren futbol takımlarına ise madalya ve kupaları takdim edildi.


Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu çalışmaların vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için atılan adımların başlangıcı olduğu ve bu tür sosyal proje, faaliyet ve etkinliklerin arttırılarak sürdürmek ve kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.