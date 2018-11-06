Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası

Van Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlama, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; 17 - 26 Ekim 2018 tarihleri arasında Eminpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez İmam Hatip Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi, Münci İnci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pakistan Türkiye Dostluk Lisesi, Özen Adalı Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası” düzenlendi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere forma, ilk üçe giren futbol takımlarına ise madalya ve kupaları takdim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu çalışmaların vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için atılan adımların başlangıcı olduğu ve bu tür sosyal proje, faaliyet ve etkinliklerin arttırılarak sürdürmek ve kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini söylediler.