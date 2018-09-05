Van’da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara 3-9 Eylül tarihleri arasında ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması, tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapılarak; aşı, kanser taramaları, madde bağımlılığı, otizm spektrum bozukluğu, kadın üreme sağlığı, aile planlaması, evlilik öncesi danışmanlık ve gebe bilgilendirme sınıfı konuları hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında ayrıca ‘Sağlıklı Yaşam’ aracıyla etkinliğe katılacak çocuklara “diş fırçalama, sağlıklı beslenme, hareketli hayat, şeker hastalığı ve organ bağışı” konularında eğitici videolar izletilerek, bilgilendirmeler yapılıyor.

Etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinin “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlandığını hatırlatarak, amaçlarının halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları görünür kılmak olduğunu söyledi. Dr. Bilici, “İlimizde birinci basamak sağlık hizmeti veren bir tane Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, iki tane Sağlıklı Hayat Merkezi, 187 Aile Sağlık Birimimiz, on üç tane sağlık evimiz, bir tane Anne Çocuk ve Aile Planlaması Merkezimiz ile beraber yaklaşık bin 300 personelimiz aktif olarak çalışmaktadır” dedi.