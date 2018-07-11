Van’da 3 adet tombala makinesi ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “10 Temmuz 2018 günü İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi 1. Küme Evleri Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada; 3 adet tombala makinesi, tombala makinesi imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.E. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz denetimler aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.