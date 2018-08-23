Van’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Erciş tarafından Van istikametine seyir halinde olan ve görgü tanıklarının verdiği bilgi göre lüks bir otomobil sürücüsünün hızlı bir şekilde seyrettiği sıra aynı istikamete giden 2 ayrı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilin biri yaklaşık 70 santimetre yükseklikte olan orta refüjü aşarak karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olası başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri ise kaza yapan otomobilde meydana gelebilecek yangına karşı köpükle müdahale etti. Kazayı öğrenen kazazedelerin yakınları olay yerine gelerek ambulansa alınana ailelerine sarılarak gözyaşlarına hakim olamadılar. Polis ekipler, trafiğe kapan yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten ulaşıma açarak sıkışan trafiği rahatlattı. Trafiğin rahatlamasıyla kaza yapan araçlar olay yerinden çekilerek yolun tamamen trafiğe açılması sağlandı. Görgü tanıkları, kaza yapan lğks otomobilin sürücüsü olay sonrası kaçtığı ileri sürerken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.