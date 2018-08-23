Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 19:56

Van’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Van merkez Tuşba ilçesi sınırları içerisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasın 5 kişi yaralandı.

Van’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

23 Ağustos 2018 19:56


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Erciş tarafından Van istikametine seyir halinde olan ve görgü tanıklarının verdiği bilgi göre lüks bir otomobil sürücüsünün hızlı bir şekilde seyrettiği sıra aynı istikamete giden 2 ayrı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilin biri yaklaşık 70 santimetre yükseklikte olan orta refüjü aşarak karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olası başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri ise kaza yapan otomobilde meydana gelebilecek yangına karşı köpükle müdahale etti. Kazayı öğrenen kazazedelerin yakınları olay yerine gelerek ambulansa alınana ailelerine sarılarak gözyaşlarına hakim olamadılar. Polis ekipler, trafiğe kapan yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten ulaşıma açarak sıkışan trafiği rahatlattı. Trafiğin rahatlamasıyla kaza yapan araçlar olay yerinden çekilerek yolun tamamen trafiğe açılması sağlandı. Görgü tanıkları, kaza yapan lğks otomobilin sürücüsü olay sonrası kaçtığı ileri sürerken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç