Van’da 3 aylık inci kefali av yasağı sonra erdi

Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Göl’ünde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin 3 aylık av yasağı bu gün itibarı ile sona erdiğini söyledi.

Van Gölü’nde bulunan tek endemik tür olan inci kefali balığının göçüne denk gelen aylarda ilan edilen balık avı yasağı sona erdi. Üç aylık av yasağı süresi içinde Van Valiliği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında birçok tedbir alındı. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen kaçak avlanan tonlarca balık ele geçirildi. Türkiye genelinde denizlerde ve derelerde av yasağı uygulanırken, Van’da da Van Gölü’ndeki inci kefali balığının tatlı sulara doğru yaşanan göçüne denk gelen 15 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlayan av yasağı 15 Temmuz itibarı ile son buluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Van’da yaşayan her insanın bildiği gibi 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası Van Göl’ünde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali av yasağı zamanıdır. Bu 90 günlük dönemde gölde yaşayan inci kefalleri sürüler halinde akarsulara göç ederek tekrar göle dönmektedirler. Bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline gelen inci kefalleri, şayet koruma tedbirleri olmaz ise adeta bir kıyıma uğramaktadırlar. Bu gün Van Gölü inci kefali avcılığından 14 bin insana geçimini sağlamaktadır. Bu rakama inci kefalinin son yıllarda yükselen ekoturizm yönünü de eklersek rakam 16 binlere yaklaşmaktadır. Bir üreme dönemini daha geride bırakırken koruma çalışmaları bu yıl nasıldı ya da neleri iyi neleri kötü yaptık şeklinde bu dönemi özetlemeye çalışalım” dedi.

“2018 yılı inci kefali koruma çalışmaları”

Kaçak avcılığın önüne geçilmesinde önemli olan üç akarsu bulunduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, ”Bu akarsular Erciş ilçesi sınırlarında bulunan Zilan Çayı, Deliçay ve Muradiye sınırlarından Van Gölü’ne dökülen Bendimahi Çayıdır. Önlemlerin bu alanlarda sıkılaştırılması başarıyı arttırmaktadır. Bu seneyi dikkate aldığımız zaman Bendimahi Çayı’nda önlemlerin başarılı bir şekilde uygulandığı görmekteyiz. Bu başarıda Muradiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sayesindedir. Ayrıca bu bölgedeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün özverili çabası bu başarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Erciş ilçesinde ise yasaklar genel olarak başarıyla uygulanmasına karşın zaman zaman aksaklıklar oraya çıktığına şahitlik ettik. Yine Erciş ilçesindeki İlçe Jandarma komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları takdire şayandır. Özellikle Erciş ilçe merkezinde satışın önlenmesi Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih tarafından yürütülen başarılı operasyonlar geçen yıllara göre kaçak avcılığın yüzde 60 oranında azalmasını sağlamıştır. Van merkezde yer alan Karasu Çayı ve Engilsu Çayında ise 24 saat esasına göre nöbet tutan jandarma, zabıta ve doğa koruma ve milli parklar ekipleri kaçak avcılığa geçit vermemiştir. Van Gölü 550-600 kilometre ye varan bir kıyı uzunluğuna sahiptir. Üreme döneminde bu uzunluğun her bir noktasında kaçak avcılık yapılabildiği göz önüne alındığında koruma çalışmalarının ne kadar zor olduğu daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

“Korumada görev alan kurumlar”

Van İl Jandarma Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçelerde bulunan zabıta ekipleri, koruma çalışmalarında özverili bir şekilde görev alan olduğunun altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Ayrıca Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin aşırı iş yoğunluklarına karşın her aradığımızda alandaki aksaklıkları gidermek için verdikleri mücadele takdire şayandır. Özellikle Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı’nın konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet başarıyı arttırmıştır. Koruma çalışmalarında görev alan bütün kurum ve arkadaşları canı gönülden teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde bu sene yapılan iyi uygulamalar ve önümüzdeki sene düzeltilmesi gereken konular bir rapor haline getirilerek bakanlık seviyesinde ilgili kuruluşlara sunulacaktır” şeklinde konuştu.