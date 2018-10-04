Van'da 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Bahçıvan ile Hatuniye mahallelerinde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.U. ve B.A. isimli şahıslar hakkında ise yasal işlem yapıldı.