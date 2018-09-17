Van'da 3 bin 800 bağ ot yandı

Van'ın Başkale ilçesinde Fatih Şahin isimli vatandaşa ait 3 bin 800 bağ ot bilinmeyen bir nedenle yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bilgeç Mahallesi'nde ikamet eden Fatih Şahin'e ait ot yığını henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köylülerin de yardımları ile yangını söndürdü. Alevlerin yakınlarda bulunan evlere sıçraması önlenirken, yangında yaklaşık 3 bin 800 bağ ot yandı.