Van’da ‘3. Kent Esenliği ve Estetiği’ toplantısı

Kent Esenliği ve Estetiği’ toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantı; 13 ilçe belediyesi, esnaf ve sanatkar odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer başkanlığında yapılan toplantıda, 9 gündem maddesi tartışıldı. Toplantıda kayıt dışı rezidanslar, tombala ve internetten kumar oynatan mekanlar kapatılırken, eksiklikleri bulunan berber salonlarına ceza verildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda kent genelinde rezidans, apart daire şeklindeki evlerin otel gibi kullanılmaya başlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında denetimler başlatılmıştı. Yapılan denetimlerin ardından önceden uyarılan ve ruhsatsız olduğu belirlenen 144 ev mühürlendi. Yine kent merkezinde polis ve zabıta ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalar kapsamında kumar oynatıldığı belirlenen ve kentin yapısını bozan kayıt dışı mekanlara operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, tombala ve internetten kumar oynatan 68 iş yeri kapatıldı.

Ayrıca, toplantıda kentte bulunan 137 berber salonu ise eksiklerin tamamlanması için ikaz edilirken, ikazlara aldırış etmeyen 67 işletmeye ise ceza uygulandı.

Otoparklar da uyarılırken mahalle aralarında korsan faaliyet yürüten hurdacılar, mermerciler, demir doğramacılar ve marangozlar da denetimden geçirildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 23 işletmeye ikaz formu verilerek sanayi sitesine gitmeleri istendi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin ortak yaptığı denetimlerde 70’e yakın iş yeri denetlendi. Hijyen konusunda eksikleri olan 20 işletme hakkında ise cezai işlem kararı alındı. Alınan kararlar, toplantıya katılan STK temsilcileri tarafından da memnuniyetle karşılanırken, uygulamaların ve denetimlerin Van halkı adına çok iyi adımlar olduğunu belirtildi.