Van'da 3 kilo morfin ele geçirildi

Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Böğrüpek Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ülkemize yasadışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 İran uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 2 paket halinde toplamda 3 kilogram morfin maddesi ele geçirdi.

İranlı şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.