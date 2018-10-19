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Van'da 3 kilo morfin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 kilogram morfin ele geçirildi.


Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Böğrüpek Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ülkemize yasadışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 İran uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 2 paket halinde toplamda 3 kilogram morfin maddesi ele geçirdi.


İranlı şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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