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30 Ağustos 2018 13:02

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 13:02


Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Üsteğmen Doğukan Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile süren program, mehteran takımının gösterisi ve ardından askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.


Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.




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