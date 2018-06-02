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02 Haziran 2018 13:15

Van’da “300 Öğrenciyle Bin 500 Eser” rekor denemesi

Van’ın merkez Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu ve Ortaokulu tarafından “300 öğrenciyle bin 500 eser” temalı resim sergisinin rekor denemesi gerçekleştirildi.

Van’da “300 Öğrenciyle Bin 500 Eser” rekor denemesi

02 Haziran 2018 13:15


Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu ve Ortaokulu tarafından “300 öğrenciyle bin 500 eser” temalı, bir okulun düzenlediği en büyük “Teknoloji tasarım” sergisi olarak rekor denemesi yapılmak üzere, rekorlar kitabına başvuruldu. Gerçekleştirilen rekor denemesiyle ilgili bilgi veren okul müdürü Mehmet Tahir Arslan, 300 öğrenciyle bin 500 eser sloganıyla bir rekor denemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni buluş ve icat hayallerinin çiziminden oluşan bin 500 eseri okulda sergilediklerini ifade eden okul müdürü Arslan, dünyada daha önce böyle bir rekor demesinin yapılmadığını belirterek, “Akköprü İlkokulu ve Ortaokulu olarak ‘300 öğrenciyle bin 500 eser’ temalı resim sergisi rekor denemesi yaptık. Okul öğretmenlerinden Mehmet Erdoğmuş’un koordinasyonunu yaptığı projedeki eserlerin çok büyük bir çoğunluğu öğrencilerin yeni buluş ve icat hayallerinin çiziminden oluşmaktadır. Gerçekleştirilen rekor denemesiyle ilgili aldığımız bilgilere göre, dünyada daha önce böyle bir denemenin gerçekleşmediğini müşahede ettik” dedi.


Arslan, Akköprü İlkokulu ve Ortaokulu olarak gerçekleştirilen rekor denemesinde sergilenen eserlerin 3D video gösterimi ile sanal sergi formatlarında yayınlanacağını dile getirdi.




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