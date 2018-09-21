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Van'da 301 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 ayrı adreste yapılan çalışmalar sonucu yasadışı yollardan yurda giriş yapan toplam 301 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Güllük Sokak No:93-97, Güllük 2.Sokak No:10, Hisar 1.Sokak No:67 ve Bağlan 1.Sokak No: 34 sayılı adreslerde kaçak şahısların olduğu ihbarını aldı. Adrese gidene kipler, yasadışı yollardan yurda giriş yapan toplam 301 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.S.S., M.A. ve H.D. isimli şüpheli şahısları yakalandı. Gözaltına alınan M.S.S., M.A. ve H.D. isimli şüpheli şahısların işlemleri devam ederken, Kaçak göçmeler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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