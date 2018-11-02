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Van'da 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başkale-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 31 bin paket, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Menekşe Sokak üzerinde park halindeki bir araçta ise 2 bin paket olmak üzere toplam 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.


Olayla ilgili N.D. ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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