Van'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıkmlamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı üzerinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken; H.D., İ.T. ve A.K. isimli şahıslar hakkında ise işlem yapıldı.