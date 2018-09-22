Van'da 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada yakıt deposuna ve altına zulalanmış toplam 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı. Polis otomobil sürücüsüne, "Araba senin mi? Arabada herhangi bir suç unsuru var mı" diye sordu, sürücü ise "Yok abi" dedi. Polis otomobilde yaptığı detaylı aramada bagaj kısmında bulunan yakıt deposuna ve altına zulalanmış; toplam 370 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.A. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.