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Van'da 4 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde 4 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Eski Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada 4 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan M.K., İ.C. ve Ş.Ö. isimli şahıslar ise cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

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