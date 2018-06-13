Van’da 4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

Saray ilçesi Kuruçam Mahallesi’nde ikamet eden şüphelinin yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı bilgisi üzerine Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda bin paket kaçak sigara ve 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Saray ilçesi Beyarslan Mahallesi’nde de araziye terk edilmiş 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir yolcu minibüsünde seyahat eden yolcuya ait çantada 990 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olaylarla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.