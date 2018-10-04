Van'da "4 Ekim dünya hayvanları koruma günü" etkinliği

Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” kapsamında bir dizi etkinlik yapıldı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle kampüs alanı içerisinde yer alan YYÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Av ve Yaban Hayat Şube Müdürü Alaattin Özdemir, Van İl Şube Müdürlüğü personelleri, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Loğman Aslan, kurum personelleri, Zeve Ortaokulu öğrencilerinin katılımları ile birlikte “Hayvan Sevgisi'' odaklı etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerde Zeve Ortaokulu öğrencilerine YYÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki yaban hayvanları gösterilmiş, bazı yaban hayvanlarının tahnitleri sergilenmiş olup; yaralı halde teslim edilen ve daha sonra tedavileri tamamlanan 2 Şahin, 2 Güvercin doğaya salındı. Etkinliğin sonunda ise Van İl Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere ve diğer katılımcılara çanta ve kalemlik dağıtıldı.