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07 Temmuz 2018 11:19

Van’da 4 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada 4 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van’da 4 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi

07 Temmuz 2018 11:19


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mevkiinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada aracın sağ arka kapısına zulalanmış 8 paket halinde toplam 4 kilo 150 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak N.B. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.B. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.




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