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18 Haziran 2017 11:10

Van’da 4 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak avlanmış 4 ton balık ele geçirildi.

Van’da 4 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

18 Haziran 2017 11:10


Edinilen bilgiye göre, Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, yumurtlama döneminde olduğu için avlanması yasak olan ve Van Gölü’nde yaşayan tek balık cinsi inci kefaline yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri tarafından Karahan Mahallesi yakınlarında 1 kamyonet üzerinde yaklaşık 4 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Kaçak balıklara el konulurken, jandarma şahsa ve aracına toplamda 5 bin TL idari para cezası kesti.


Kaçak avlanma ile ilgili bir açıklama yapan Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş, son günlerde kaçak inci kefali avcılığına karşı başarılı operasyonlar yapan Edremit Bot Komutanlığı ve Muradiye Alpaslan Jandarma Karakolu ekiplerinin dün gece 01:30 suların başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan operasyonda Muradiye Karahan mevkiinde kaçak olarak avlan 4 ton inci kefali ele geçirildiğini ifade eden Bitiktaş, "Uzun bir takibin sonucu yakalan araç bağlanarak yaklaşık 5 bin TL para cezası kesildi. Bölgede uzun yıllardır dernek olarak inci kefali koruma çalışmaları yürütüyoruz. Koruma çalışmaları birçok aşamadan oluşuyor. Bu aşamalarda öncelikli olanın balığın göl ve akarsularda avlatılmaması, şayet balık avlanmış ise pazara ulaşmadan yakalanması. Edremit Bot Komutanlığı ve Muradiye Alpaslan Jandarma Karakolu ekipleri tarafından Bendimahi akarsuyunda yapılan çalışmalar ile kaçak olarak avlanan birçok inci kefali ele geçirilirken, kamuoyunun duymadığı birçok operasyon ile kaçak avcılık gerçekleşmeden önleniyor. Bu nokta inci kefali üreme göçünün başladığı günden itibaren Doğa Gözcüleri Derneği olarak süreci yakından takip ediyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı Edremit Bot Komutanlığı ve Muradiye Alpaslan Jandarma Karakolundaki görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.




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