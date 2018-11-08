Van'da 47 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van'da yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 47 kaçak şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gevaş İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Gürpınar Kavşağı'nda durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, yurda yasadışı yollardan giriş yapan 34 Afganistan ve 13 Pakistanlı olmak üzere toplam 47 kaçak şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan R.K. isimli şüpheli ise, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.