Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 15 Sokak'taki bir evde yaptıkları aramada yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 25 Afganistan ve 23 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.T. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.T. isimli şüpheli şahsın adli işlemleri devam ederken, kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.