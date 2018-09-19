İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda yasadışı yollardan giriş yapan 48 kaçak göçmen ile göçmen kaçaklığını yapan 1 kişi yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 15 Sokak'taki bir evde yaptıkları aramada yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 25 Afganistan ve 23 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.T. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.T. isimli şüpheli şahsın adli işlemleri devam ederken, kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.