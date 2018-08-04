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04 Ağustos 2018 09:33

Van’da 48 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesi sınırları içerisinde polis ekipleri tarafından bir minibüse yapılan operasyonda 48 kilo 503 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da 48 kilo eroin ele geçirildi

04 Ağustos 2018 09:33


Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mevkii’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada minibüsün tabanına zulalanmış 94 paket halinde toplam 48 kilo 503 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak bir şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.




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