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24 Aralık 2016 13:33

Van’da 48 mahalle yolu kapandı

Van’da 48 mahalle yolu kapandı

24 Aralık 2016 13:33

Van’da dün geceden bu yana belli aralıklarla devam eden kar yağışından ötürü 48 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı Daire Başkanlığını yetkililerinden alınan bilgilere göre, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı Gürpınar’da 40, Bahçesaray’da 4, Edremit’te 3 ve Çatak ilçesinde 1, toplamda 48 mahalle yolunun kapandığı belirtildi. Yetkililer, kar yağışının gece boyunca süreceğini bu nedenle kentte yapılan kar temizleme çalışmalarını aksatmaması için vatandaşların toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri ve park konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri istendi.
Hafta sonu kurslarına gitmek isteyen öğrenciler ise, güne kar yağışı ile uyandılar. Kursa giden öğrenciler, kar yağışı ile kapanan araçlarını temizleyerek babalarına yardım ettiler.



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