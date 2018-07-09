Van’da 4’üncü kattan düşen çocuk hayata tutundu

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan TOKİ konutlarındaki evlerinde, 6 ay önce annesi evde yokken camı açan 4 yaşındaki Fatih Küçük, bu esnada dengesini kaybederek yere düştü. 4’üncü kattan baş üstü yere düşerek beyninde kanama ve şişme oluşan minik Fatih, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Minik Fatih, buradaki beyin cerrahı ve çocuk yoğun bakım ünitesindeki uzman doktorların çabasıyla 6 ay sonra yeniden hayata tutundu. Minik Fatih’in sağlığına kavuşması ise ailesini sevince boğdu.

İHA muhabirine konuşan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, minik Fatih’in sağlığına kavuşmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Fatih gibi ağır travma geçiren hastaları çocuk yoğun bakım ünitesinde takip ettiklerini dile getiren Başhekim Parlak, “Hastanemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hitap ediyor. Birçok ilden biz hasta kabulü yapmaktayız. Birçok organ yetmezliği, zehirlenmeler, ağır travmalar gibi birçok hastayı biz yoğun bakımızda takip ediyoruz. Donanım olarak birçok üst merkezde yoğun bakımda bulunabilecek bütün donanımlara sahibiz. Bütün donanımızla hizmet veriyoruz” dedi.

“Beyin zarında kanaması vardı”

Minik Fatih’in hastaneye ilk getirildiğinde koma halinde olduğunu dile getiren Beyin Cerrahı Op. Dr. İlhan Aydın ise, “İlk olarak acil serviste hastayı gördüğümüzde derin koma halindeydi. Hemen tomografiyi çektik ve sonrasında çocuk yoğun bakımına yatırıp öncelikle hastanın nabzını, tansiyonunu stabilize ettik. Stabilize ettikten sonra yaptığımız tetkikler sonucu beyin tomografisinde beyin zarının hem üstünde hem altında bir kanaması vardı ve bu ciddi hayati tehlike teşkil ediyordu. Hemen acil ameliyata aldık. Ameliyatımız başarılı geçti. Ameliyat sonrası çocuk yoğun bakım ünitesine aldık. Allah’ın izniyle çocuğumuz şu an çok iyi durumda, normal yaşıtlarıyla aynı fiziksel zeka ve ruhsal seviyeye ulaştı. Biz de mutluyuz” diye konuştu.

“Neredeyse ölecek vaziyetteydi”

Doktor olarak hastanın toparlayacağına inanmadıklarını ifade eden Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Osman Yeşilbaş da, şunları söyledi:

“4 yaşındaki hastamız bize 4’üncü kattan düşerek, özellikle kafasının üzerine ve sert zemine düşerek geldi. Geldiğinde neredeyse ölecek vaziyetteydi. Hızlıca solunum makinesine bağladık, tedavileri hızlıca yapıldı. Biz hastamızın toparlayacağına inanıyorduk, ama yine de uzun süre bakım hastası olacağını düşünüyorduk. Ancak hastamız yaklaşık 6 ay içerisinde çok kısa bir sürede kurtuldu. Kendisi nefes almaya, rahat öksürmeye ve konuşmaya başladı. Şu an itibariyle hastamızın zekası, bilinci, aileyle iletişiminde hiçbir sekel olmadan hayatına devam edecek ve bu da bizi çok mutlu etti.”

“Doğuda böyle bir hastanenin bulunması bizi memnun etti”

Minik Fatih’in annesi Asuman Küçük ise, operasyonu gerçekleştiren hastane doktorlarına teşekkür ederek, “26 gün zaten yoğun bakımda kaldık. O sürede sağ olsunlar birkaç gün burada bulunduk. Daha sonra eve gitmemizi söylediler. Doğuda böyle bir hastanenin bulunması bizi memnun etti. Doktorlarımızla da konuştuk, Ankara’daki arkadaşlarımızla da konuştuk. Çoğu kişi ‘Başka bir yere götürün’ dediler. Daha sonra doktorlarımızın ve buradaki imkanların çok iyi olduğunu öğrendik ve gördük. Çocuğumuza çok faydalı oldular, sağ olsunlar” şeklinde konuştu.