Van’da 5-6 bin yıl boyunca aynı ev tipleri kullanılmış

Dr. Erkan Konyar, Van’da geleneksel yapım tekniğinin pek değişmediğini belirterek, “Bugün yine Van’ın köylerinde gördüğümüz konut tipinin 5 bin yıl önce yine aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle tarihi Van Kalesi’nde 9 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, bu sene yine sürdürülüyor. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van’da üç ayrı yerde kazıların başlatıldığını ifade ederek, Ayanıs Kalesi’ndeki kazının Erzurum Atatürk Üniversitesi, Van Kalesi’ndeki kazının İstanbul Üniversitesi ve Çavuştepe’deki kazının ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kazıların geçmişi geleceğe taşıyan en önemli çalışmalar olduğunu ifade eden Aktuğ, “Yıllardır bu kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Van Müzesi denetiminde yapılmaktadır. Şu anda Van Kalesi Höyüğümüz yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe dayalı. Van Kalesi kazımız, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar yönetiminde 9 yıldır yapılmaktadır. Her yıl üç aylık dönem zarfında yapılan kazılarımız, Van Müze Müdürlüğü tarafından denetlenmekte ve elde edilen bulgular müzemize aktarılmaktadır” dedi.

“Van Kalesi Höyüğü, Van’ın yaklaşık 5 bin 500 yıllık bir yerleşme tarihini bize sunuyor”

İÜ Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İstanbul Üniversitesi adına başlatılan kazı çalışmalarının 9’uncu sezonunu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, kazı çalışmalarının üç alanda devam ettiğini söyledi. Konyar, “Yaklaşık 50 kişilik bir bilim heyeti ve 10 ülkenin üniversitelerinden geliyorlar. Bu yıl Minua Salonu ve daha çok Van Kalesi Höyüğünde çalışmalarımız yoğunlaşacak. Van Kalesi Höyüğü, Van’ın yaklaşık 5 bin 500 yıllık bir yerleşme tarihini bize sunuyor. Burada bugün yaptığımız çalışmalarda da milattan önce 3 bin 500’lerde başlayan ve 20’nci yüzyılın başına kadar devam eden süreçte aslında Vanlıların yaptığı konut tipleri ve binaları izleyebiliyoruz. Bunlar taş temelli, kerpiç bedenli, tek katlı binalar. Geleneksel yapım tekniği pek değişmiyor. Bugün yine Van’ın köylerinde gördüğümüz konut tipinin 5 bin yıl önce yine aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Van’ın evleri, son briket ve beton teknolojisinden sonra pekte değişmiş görülmüyor. En azından 5- 6 bin yıl boyunca aynı ev tiplerini kullandıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bölgenin erken tarihi çok fazla bilinmiyor”

Yapılan çalışmalarda özellikle ilk tunç çağına ait önemli mimari öğelere rastladıklarının altını çizen Konyar, “Bu da bizim için oldukça önemliydi. Çünkü bu bölgenin erken tarihi çok fazla bilinmiyor. Bu da günümüzden 5 bin yıl öncesine ait mimari katmanlardır. Bu katmanlardaki çalışmaların daha da genişleyeceğini ve o dönemin yaşam biçimi, geçim kaynakları noktasında daha önemli verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.