Van'da 5 bin kişiye aşure ikramı

İl jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Muharrem ayı dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii avlusunda Cuma namazı sonrası 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Dua ile başlayan dağıtımda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz hazır bulundu.

Dağıtım sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla birçok ilde aşure dağıtıldığını belirtti. Vali Zorluoğlu, “Muharrem ayı dolaysıyla vatandaşımıza Cuma namazı çıkışı aşure ikram ediyoruz. Allah kabul eylesin. Bu vesileyle gerek ülkemiz, gerek İslam alemi ve tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını niyaz ediyoruz. İslam tarihinde maalesef çok acı bir olay olarak Kerbela hadisesini her yıl anımsıyoruz. Bu tür içimizi acıtan hadiselerin bir daha yaşanmaması için hem gayet etmeliyiz, hem de yüce Allah'a dua etmeliyiz. Ben tüm vatandaşlarımızın bu vesileyle Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.

Aşure dağıtım programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.