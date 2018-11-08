Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili K.Ö. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.