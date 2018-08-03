Van’da 5 ton kaçak şeker ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Erciş Karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada 1 ton 960 kilogram kaçak şeker ele geçirilirken, minibüsteki şahısların şekeri temin ettiği iş yerinde de yapılan aramada ise 3 ton 170 kilogram, toplamda 5 ton 130 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen toz ve küp şeker ile bin 300 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen O.S. ve L.T. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.