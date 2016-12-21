Van’da 50 milyon Euro’luk yatırım heyecanı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, İran ve Türkiye’de bulunan iki firma tarafından Van’a 50 milyon Euro değerinde bir yatırımın yapılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın eylül ayında Diyarbakır’da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yatırım ve kalkınma hamlesinin yatırımcıları harekete geçirdiğini belirten Bozkurt, “Daha teşvik paketleri açıklanmadan WILCO ve AIDA Group tarafından yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir yatırımın Van’a yapılması için harekete geçtik. Öz sermayeleriyle yola çıkan yatırımcılarımıza bu anlamda Kalkınma Bakanlığının vereceği teşvikler de son derece önemlidir” dedi.

Van OSB’de kurulması planlanan 50 milyon Euro’luk MDF fabrikası için 100 bin metrekareye yakın bir arsa tahsisi sağlayacaklarını belirten Bozkurt, “Bu arsa tahsisi üzerinde yaklaşık 70 bin metrekarelik bir yapı inşa edilecek. Bu alanda doğrudan 500 kişiye istihdam sağlanacak. Dolaylı olarak da tedarikçisi, nakliyecisi, diğer bayileriyle birlikte 2 bine yakın bir istihdam sağlanacak. Bu yatırımı Van’a kazandırmak için milletvekillerimiz Sayın Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçildiğine değinen Bozkurt, “Böyle bir süreçte bu tür yatırımın adını bile duymak bizleri Van adına çok heyecanlandırıyor. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığımızın vereceği teşviklerden maksimumum derecede yararlanmaları için de çalışmalar yapılıyor. Kendilerinin bu konuda Bakanlık nezdinde görüşmeler oldu” ifadelerini kullandı.

WILCO Group Genel Müdürü Mehmet Avcı da, WILCO ve AIDA Group olarak iki grup şeklinde bu yatırımı gerçekleştireceklerini belirterek, “WILCO Group olarak Türkiye’de 65 ilde yaklaşık 3 bin personelle temizlik, güvenlik, endüstriyel tedarik ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren bir gruptur. AIDA Group İran’da MDF fabrikası olan bir gruptur. İran ve Türkiye’de olan iki grubun ortak yatırımı olacak. Bizim Van’da yapmamızın amacı coğrafik konumu, sınır ülkelere yakın olması ve bölgede böyle bir yatırımın olmamasıdır. Bu yatırım kapsamında Van’da bir MDF fabrikası kurmak istiyoruz. Bu MDF fabrikası yurtiçi ve yurt dışı pazarda ciddi satışları olacak bir fabrika. Biz bunu yaptıktan sonra mevcut OSB’de yıllık 100 milyon dolarlık bir satış hedefi ortaya çıkacak. İlk etapta 20 milyon metrekarelik bir üretim kapasitesi ve akabinde 50 milyona çıkaracağımız bir kapasite ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

İran AIDA Group Genel Müdürü Hossein Beyramzadeh ise, 20 yıldır ağaç sektöründe çalışan bir firma olduklarını belirterek, “İran’da parke, profil ve MDF sektöründe üretici bir firma olarak hizmet veriyoruz. Aynı yatırımı Türkiye’ye getirelim dedik. Bu doğrultuda iki grup olarak ortak bir yatırım için Van’ı seçtik. Gerçekten bölgede çok yakın olduğumuz İran, Irak, Suriye ve yeni piyasalara hizmet vermek için yola çıktık” diye konuştu.