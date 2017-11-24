Van’da 506 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İstihbarat ve Narkotik şubelerinin planlı operasyonu sonucu, Van il merkezi Kurubaş mevkiinde durdurulan 65 plaka sayılı tıbbi atık taşıma aracında "Efes" isimli narkotik madde arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada 457 kilo eroin maddesi ele geçirilmiş, 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Narkotik polisleri, Van merkezinde bir kamyonette yapılan aramada 96 paket halinde toplam 49 kilo 970 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Her iki operasyonda 506 kilo 970 gram eroin ele geçirilirken 14 şahıs gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili tahkikat devam ederken, 2017 Van polis bölgesi eroin yakalaması 4 ton oldu" ifadelerine yer verildi.