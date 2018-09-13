Van'da 52 kaçak göçmen yakalandı

D. isimli şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahallesi Van-Erciş karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yasadışı yollardan yurda giriş yapan toplam 52 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan R.D. isimli şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan R.D. isimli şüpheli şahsın ve göçmen kaçağı şahısların gerekli işlemlerinin yapılması için Timar Jandarma Karakoluna teslim edildi.