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Van'da 52 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 52 Afgan uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 52 Afgan uyruklu kaçak şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye karayolu üzerinde icra ettikleri faaliyetler esnasında durumundan şüphelendikleri minibüste araya patı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 52 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan D.K. isimli şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan D.K. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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