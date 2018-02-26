Van’da 53 bin 605 adet kaçak hayvan ilacı ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 45 bin 100 adet tablet, 3 bin 380 adet şişe, 5 bin 125 adet toz halde olmak üzere toplam 53 bin 605 adet çeşitli markalarda kaçak hayvan ilacı ele geçirildi. Elde edilen kaçak hayvan ilacı ile ilgili olarak K.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Y. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi