Van'da 56 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 56 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gevaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gevaş ilçesi D-300 karayolu üzerinden durumundan şüphelenilen bir minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yasadışı yollardan yurda giriş yapan ve aralarında çocuk ve kadınların olduğu 42, Cumhuriyet Caddesi üzerinde ise 14 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ç.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Ç.D. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.