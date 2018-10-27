Van'da 6 ilin katıldığı deprem tatbikatı tamamlandı

Van'da 3 gün süren ve Van, Muş, Bitlis Ağrı, Hakkari ve Siirt valiliklerinin katılımı ile kısa adı TAMP-VAN olan il müdahale planı kapsamında bölgesel düzey 2018 masabaşı ve saha tatbikatı tamamlandı.

Van Valiliği koordinatörlüğünde 23 Ekim 2011 depreminin yıl dönümü ve 23-24-25 Ekim tarihlerinde Van, Muş, Bitlis Ağrı, Hakkari ve Siirt valiliklerinin katılımı ile kısa adı TAMP-VAN olan il müdahale planı kapsamında bölgesel düzey 2018 masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı. AFAD İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programın ilk günü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada yapılan konuşmaların ardından Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Siirt AFAD ekipleri, polis, jandarma ve 26 ilgili kurumun görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği yıkılan binadan dehliz açarak yaralı kurtarma, araçta sıkışan yaralının kurtarılması, merdivenleri yıkılmış binadan dikey indirme ve şişme yatakla kurtarma, yangına müdahale, kimyasal alan temizliği ve personel dekontaminasyonu gerçekleştirildi. 3 gün süren ve Van Muş, Bitlis Ağrı, Hakkari ve Siirt valiliklerinin katılımı ile kısa adı TAMP-VAN olan il müdahale planı kapsamında bölgesel düzey 2018 masabaşı ve saha tatbikatı tamamlandı.