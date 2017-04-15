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15 Nisan 2017 05:31

Van’da 60 kilo eroin ele geçirildi

Van’da narkotik polisi tarafından "Lisa" isimli köpeğinin de katıldı operasyonda 60 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Van’da 60 kilo eroin ele geçirildi

15 Nisan 2017 05:31


Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerinde de uyuşturu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında en büyük yardımcıları narkotik köpekleri "Lisa" ve "Şila" oluyor. Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, gece saat 01.00 sıralarında uyuşturucuyu taşıyan M.İ. yönetimindeki 65 BC 312 plakalı hafif ticari kamyoneti takibe aldı. Kamyonet, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde durdurularak "Lisa" isimli dedektör köpekle birlikte yapılan aramada 60 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, araç şoförü M.İ. gözaltına alındı. Soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.




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