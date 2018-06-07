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07 Haziran 2018 12:58

Van’da 61 kilo eroin hassas burun ‘Alfa’ engeline takıldı

Van’da narkotik polisleri, dedektör köpeği ‘Alfa’ ile birlikte bir minibüste yaptıkları aramada 61 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Van’da 61 kilo eroin hassas burun ‘Alfa’ engeline takıldı

07 Haziran 2018 12:58


Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kurubaş Mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Alfa’nın da katıldığı aramada tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada yan kaportaların içerisine zulalanmış 120 paket halinde toplam 61 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.




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