Van'da 629 parça tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Bizans dönemine ait 180 adet bronz sikke, İslami döneme ait 146 adet gümüş sikke, eski döneme ait 120 adet garnet taşı, 53 adet tarihi gümüş obje, 26 adet yüzük, 18 adet renkli taş, 12 adet eski döneme ait çuvaldız, 11 adet bilezik, 11 adet hayvan figürlü heykel, 9 adet şamdan, 8 adet çan topu, 7 adet beyaz renk düğme, 6 adet mavi renk yüzük taşı, 6 adet pembe renk yüzük taşı, 6 adet taş boncuk, 2 adet kartal figürlü heykel, 2 adet eski döneme ait bakır tabak, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet at figürlü heykel, 1 adet çan, 1 adet altın obje, 1 adet değirmen ve 1 adet pipo ele geçirdi.

Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadeleye azim ve kararlıkla devam edileceği vurgulandı.