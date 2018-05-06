Van’da 6,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından dün gece Karahan bölgesine düzenlediği operasyonda, ağlara takılan 6,5 ton inci kefali balığına el konulurken, Bendimahi Çayı’nda kurulan set ise ekipler tarafindan yıkıldı.

Ayrıca Muradiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 1 kişiye 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Tuşba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından satışı yapılan 60 kilogram balığa el konularak, 3 kişiye de 3 bin 996 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yapılan sıkı denetimlerle inci kefali avcılığı yapanlara fırsat verilmediğini belirterek, “Bu sıkı denetimler yasak süresince devam edecek. Bu konuda okullarda da bilinçlendirme eğitimlerimiz sürüyor” dedi.