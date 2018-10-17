Van'da 650 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Hastane Arkası Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldı. Yapılan aramada 650 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.K. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapılmıştır.