Van’da 7 torba kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muradiye ilçesi merkezinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kamyonette satışı yapılan 7 torba (350 kg) balığa el konuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali av yasağı denetimlerinin 7/24 devam ettiğini, bu yıl yapılan sıkı denetimlerin caydırıcı olduğu ve kaçak avcılığın geçen yıllara oranla düşük seviyede olduğunu söyledi.