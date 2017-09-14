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14 Eylül 2017 15:53

Van’da 70 santimetre uzunluğunda dürüm

Van’da yapılan 70 santimetre uzunluğundaki zurna dürüm büyük ilgi görüyor.

Van’da 70 santimetre uzunluğunda dürüm

14 Eylül 2017 15:53


Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan Dürümix (2) adlı işletmede üretilen 70 santimetre uzunluğundaki zurna dürüm, herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle İranlı turistlerin rağbet gösterdiği zurna dürümün Van’da bir ilk olduğunu belirten işletme sahipleri Yunus Baytar ve Ferzende Sönmez, “Batıdaki birçok yerde olan zurna dürümünü Vanlıların hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz. Özel ekmeği, iki ayrı sosu ve salatası ile farklı olan zurna dürümünü İranlılar başta olmak üzere Van halkı da çok seviyor” dedi.


70 santimetre uzunluğunda olan zurna dürümünün 7 TL olduğunu ifade eden Yunus Baytar, “Özellikle kalabalık aileler için çok ekonomik. Özel makinede kızartılan salata soslu ekmeği ve iki ayrı sos ile vatandaşların damak tadına hitap ediyoruz. Şu ana kadar müşterilerimiz bizlere memnuniyetlerini dile getirdiler. Bizlerde bu hizmeti halkımıza sunduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandılar.




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