Van’da 750 kilo inci kefali balığı ele geçirildi

Erciş ilçesi Çelebibağ bölgesinde, Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından dün gece yapılan denetimlerde tekne ile kaçak avcılığın yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak kaçak avcılık yapan şahıslar sisli havadan ve gecenin karanlığından faydalanarak sazlıklar arasında izlerini kaybettirdi. Bu gece ayni bölgede Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde branda altına saklanmış 250 kilo ölü 500 kilo canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar brandalar kesilerek tekrar göle salındı. Jandarmanın, konuyla ilgili tahkikat başlattığı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, “İnci kefali av yasağı döneminde personellerimiz 7/24 sahada güvenlik güçleriyle birlikte sürekli denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmamaktadırlar” dedi.