Van'da 80 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Kültür Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 80 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.B. ve S.E. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.