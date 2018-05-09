Van’da “81 Şehit, 82 Mektup” sergisi

Aralarında Vanlı Şehit Soner İdil, Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Fethi Sekin’in de fotoğraflarının yer aldığı sergide; 81 ilden şehitlerin fotoğrafları, özgeçmişleri ve adlarına yazılmış mektuplar yer aldı. İstanbul’daki hain bombalı saldırı sonucu şehit olan Vanlı Soner İdil’in ismini taşıdığı okulda yapılan sergiye şehidin ailesi de katıldı.

81 ili dolaşacak olan serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, vatan için can veren aziz şehitlerimizi yad etmek, mektuplarını, fotoğraflarını, anılarını yaşatmak, öğrencilerimize milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulamak ve milli bilincin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen serginin büyük önem taşıdığını söyledi. “Şehitlere ölü denmez, onlar diridir” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Tevke, serginin farklı ve duygusal bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vanlı şehitlerin isimlerinin okullara verilerek yaşatılacağını belirten Tevke, onları yetiştiren anne ve babalarına minnettar olduklarını söyledi.

Açılışın ardından sergiyi dolaşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindekiler, şehitlerin fotoğraflarını, özgeçmişlerini ve adlarına yazılan mektupları tek tek inceledi.

Sergiye AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ÖNDER Van Başkanı Mehmet Emin Akan, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Şehit Soner İdil’in anne, babası ve aile fertleri, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.