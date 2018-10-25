Van'da 83 keklik doğaya bırakıldı

Van'da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından el konulan 33'ü palaz, 83 Kınalı Keklik doğaya salındı.

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 33'ü palaz 83 Kınalı Keklik yaklaşık 45 günlük rehabilitenin ardından yeniden özgürlüklerine kavuştu.