İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 83 keklik doğaya bırakıldı

Van’da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından el konulan 33’ü palaz, 83 Kınalı Keklik doğaya salındı.

Van'da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından el konulan 33'ü palaz, 83 Kınalı Keklik doğaya salındı.


Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 33'ü palaz 83 Kınalı Keklik yaklaşık 45 günlük rehabilitenin ardından yeniden özgürlüklerine kavuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.