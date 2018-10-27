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Van'da 9 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 9 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 9 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 9 bin 430 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.A. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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