Van'da 9 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 9 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 9 bin 430 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.A. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.